Kuruluş Osman dizisine bomba bir kadın oyuncu katıldı bakın hangi ünlü isim
Oyuncu Burak Özçivit'in 'Osman Bey' karakterine hayat verdiği Kuruluş Osman dizisine yeni bir kadın oyuncu katıldı.
İlk olarak TRT 1 ekranlarında Diriliş Ertuğrul fırtınasıyla başlayan ardından ATV'de Kuruluş Osman olarak devam eden dizi çarşamba akşamları seyirciyi ekranlara kilitliyor. Burak Özçivit'in “Osman Bey” karakterine hayat verdiği dizi ilk sezonundan bu yana büyük heyecanla takip ediliyor.
Kuruluş Osman dizisine bu sezon birçok oyuncuyu kadrosunda katan dizi bir yeni oyuncu daha ile anlaşmaya vardı.
Tv100’den Birsen Altuntaş’ın haberine göre Kuruluş Osman’ın yeni oyuncusu Funda Güray oldu.
Paramparça, Sahipli, Seni Kimler Aldı gibi yapımlarda rol alan Funda Güray Kuruluş Osman dizisine dahil edildi. Güray’ın dizide hangi rolü oynayacağı henüz belli olmadı.