Kuruluş Osman dizisine 3 ünlü isim katıldı! Biri Savaşçı dizisinden geldi
Kuruluş Osman dizisine 3 ünlü isim transfer oldu, biri Savaşçı diğeri Sevgili Geçmiş dizilerinden geldi. Burak Özçivit'in başrolde olduğu dizi ATV ekranlarında yayınlanıyor.
Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde ATV ekranlarında yayımlanan Kuruluş Osman dizisi yayımlanmaya başlayacağı esnada Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş, Saruhan Hünel ve Ayşegül Günay gibi isimlerle anlaşmıştı.
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Yayımlanmaya başladığı ilk günden beri reytinglerde zirvedeki yerini koruyan Kuruluş Osman, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
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Son olarak kurduğu tiyatro ile adından söz ettiren Yurdaer Okur'un Kuruluş Osman dizisine transfer olduğu öğrenilmişti. Okur'un dizide 'Balgay' karakterine hayat vereceği ortaya çıktı.
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FOX TV ekranlarında yayımlanan Savaşçı dizisinden Çağrı Şensoy da Kuruluş Osman'a transfer oldu. Şensoy, 'Berkutay' karakterine hayat vermeye hazırlanıyor.
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