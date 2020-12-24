Kuruluş Osman dizisinden usta oyuncu ayrıldı! Son bölümde diziye veda etti
ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın son bölümümde bir ayrılık yaşandı. Diziden usta oyuncu ayrıldı.
Kuruluş Osman dizisinin ATV'de yayımlanan son bölümüne usta oyuncu Tamer Yiğit'in canlandırdığı Ertuğrul Bey'in ölümü damga vurdu. Dün akşam yine izleyenleri ekrana kilitleyen diziye Tamer Yiğit veda etti.
Kuruluş Osman yeni bölümde Ertuğrul Bey'in ölümünün ardından obanın yeni beyini belirlemek için seçim yapıldı. Ancak Osman Bey'in "Böyle bir beylik seçimi olmaz. Ben böyle kazanılmış bir beyliği asla kabul etmem" sözleri dikkat çekti.
Kuruluş Osman son bölüm: Hasta yatağından kalkarak herkesi şaşırtan Ertuğrul Bey, topladığı toyla Osman Bey ve Savcı Bey arasındaki çatışmaya son verirken; kendisinden sonra kimin bey olacağına karar vermek üzere Aksakallılar’la bir araya gelir.
Targun Hatun, Nikola’nın Kayı beylerini zehirlemesi için yaptığı planı Osman Bey’e anlatırken; Osman Bey Nikola’ya karşı zekice bir oyun kurar.