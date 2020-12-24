Kuruluş Osman dizisinden usta oyuncu ayrıldı! Son bölümde diziye veda etti

Kuruluş Osman yeni bölümde Ertuğrul Bey'in ölümünün ardından obanın yeni beyini belirlemek için seçim yapıldı. Ancak Osman Bey'in "Böyle bir beylik seçimi olmaz. Ben böyle kazanılmış bir beyliği asla kabul etmem" sözleri dikkat çekti.