Kuru kayısılı kuru üzüm hoşafı tarifi sindirime yardımcı!
Yazın taze, kışın kuru meyvelerden yapılan en lezzetli şeylerden biri de hoşaflar iftar yemeklerinin yanına tercih edilecek en güzel seçeneklerden biri.
Gazlı içicekler yerine midenizi rahatlatacak, sindiriminize yardımcı kendi yaptığınız içecekleri tükemek çok daha sağlıklı.
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Evde bulunan kuru meyveleri karıştırarak birbirinden leziz hoşaflar hazırlayabilirsiniz. İsterseniz içine biraz karanfil ekleyerek hoş bir aroma da katabilirsiniz.
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Malzemeler:
1,5 su bardağı kuru kayısı
1 çay bardağı kuru üzüm
1 su bardağı toz şeker
1,5 litre su
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Yapılışı:
Kuru kayısıları sudan geçirip bıçakla 2 parçaya bölün.Üzümleri de sudan geçirip süzülmeye bırakın.
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