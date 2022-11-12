Kurtlar Vadisisi'nin Polat'ı karısını tehdit etti! Kayınpeder Sarallar'a gitti! Necati Şaşmaz'ı polis kurtardı
Sarallar Çetesi'nin yöneticilerinden Erdal Acar tarafından tehdit edildiği ortaya çıkan Kurtlar Vadisi dizinin Polat Alemdar'ı oyuncu Necati Şaşmaz'la ilgili gerçekler ortaya çıktı. Her şey Necati Şaşmaz'ın boşanma aşamasındaki eşi Nagehan Kaşıkçı'yı tehdit etmesiyle başlamış... Kayınpeder, Sarallar Çetesi'nden yardım isteyince de olanlar olmuş...
Sarallar grubuna yönelik “Demir Yumruk” operasyonunun iddianamesi tamamlandı. İddianameye göre Necati Şaşmaz boşanma aşamasında olduğu eşini tehdit edince kayınpederi Ahmet Kaşıkçı, hemşerisi ve yakın tanıdığı Alaattin Saral’a ulaşıp yardım istedi. Saral da onu Erdal Acar’a yönlendirdi. Saral’ın adamlarının bu konudaki telefon konuşmaları dinlemeye takılınca Polat Alemdar, çetenin eline düşmekten kurtuldu.
Sarallar grubuna yönelik “Demir Yumruk” operasyonunun iddianamesinde çete üyeleri 63 ayrı eylemle suçlanıyor. Bunlardan biri de Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdar'ı ünlü oyunca Necati Şaşmaz’a yönelik.
İddianameye göre Necati Şaşmaz boşanma aşamasında olduğu eşini tehdit edince kayınpederi Ahmet Kaşıkçı, hemşerisi ve yakın tanıdığı Alaattin Saral’a ulaşıp yardım istedi. Saral da onu Erdal Acar’a yönlendirdi.
Saral’ın adamlarının bu konudaki telefon konuşmaları dinlemeye takıldı. Sarallar harekete geçmeden önce operasyon yapılınca Şaşmaz kurtuldu. Alaattin Saral’ın adamlarının dinlemeye takılan telefon konuşması şöyle: