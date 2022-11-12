Kurtlar Vadisisi'nin Polat'ı karısını tehdit etti! Kayınpeder Sarallar'a gitti! Necati Şaşmaz'ı polis kurtardı

Sarallar grubuna yönelik “Demir Yumruk” operasyonunun iddianamesi tamamlandı. İddianameye göre Necati Şaşmaz boşanma aşamasında olduğu eşini tehdit edince kayınpederi Ahmet Kaşıkçı, hemşerisi ve yakın tanıdığı Alaattin Saral’a ulaşıp yardım istedi. Saral da onu Erdal Acar’a yönlendirdi. Saral’ın adamlarının bu konudaki telefon konuşmaları dinlemeye takılınca Polat Alemdar, çetenin eline düşmekten kurtuldu.