Kurtlar Vadisi'nin 'Zaza Dayı'sıydı, kürtaj ve vergi kaçırma iddiaları şoke etti! Ali Sürmeli eski sevgilisini suçladı
Hesabı çalınarak bir kadına zorla kürtaj yaptırdığı ve vergi kaçırdığı söylentisiyle gündeme gelen Ali Sürmeli, yasal yollara başvurdu. Sürmeli, başına gelen olayda sevgilisini suçladı. İşte detaylar...
Kurtlar Vadisi dizisindeki Zaza Dayı rolüyle hafızalara kazınan usta oyuncu Ali Sürmeli'nin Instagram hesabından peş peşe yapılan paylaşımlarda genç bir kadından bebek aldırdığı ve vergi kaçırdığı ileri sürüldü. Hesabını ele geçirenlerden şikayetçi olan Sürmeli, sessizliğini bozdu. Yaşananlardan 2 yıllık sevgilisini sorumlu tutan Sürmeli, ortak banka hesaplarındaki paralarının da gittiğini söyledi.
Gazeteci Birsen Altuntaş'a konuşan Ali Sürmeli, "Hesabımdaki paylaşımları 2 yıl boyunca sevgili olduğum bir kadın tarafından yapılmış olduğundan şüpheleniyorum. Bunu da zaten savcılığa söyledim. Bizim ortak bir hesabımız vardı. Kasa almıştık. Oraya bütün çalışmışlığımdan elde ettiğim mal varlığımı koyduk, anahtarları ondaydı… Bütün mali mali işlerimden kendisi sorumluydu. Kasayı boşaltınca ben de ona küstüm.
Geldi sonra barıştık… Bugüne kadar elimde olan tüm mal varlığımı tekrar geri almak için barışmış gibi yaptım. Oyuncu olduğum için, hayat bazen oyunculara çok yardım ediyor. Kasanın anahtarlarını ondan aldım. Sonra sosyal medya hesabının hesabımdan o paylaşımlar yapıldı" dedi.
16 yıl önce tanıştığı Emine adındaki sevgilisinin gerçek adının Kader olduğunu öğrenen 64 yaşındaki usta oyuncu, "Benim üzüldüğüm bir şey var… Etrafımda oğlum, yeğenim, menajerim arkadaşlarım kim varsa onları da suçlamış asılsız iddialarla… Psikolojimle ne oynamaya kalktı ama ben oynatmadım.