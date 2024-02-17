Kurtlar Vadisi'nin 'Zaza Dayı'sıydı, kürtaj ve vergi kaçırma iddiaları şoke etti! Ali Sürmeli eski sevgilisini suçladı

Gazeteci Birsen Altuntaş'a konuşan Ali Sürmeli, "Hesabımdaki paylaşımları 2 yıl boyunca sevgili olduğum bir kadın tarafından yapılmış olduğundan şüpheleniyorum. Bunu da zaten savcılığa söyledim. Bizim ortak bir hesabımız vardı. Kasa almıştık. Oraya bütün çalışmışlığımdan elde ettiğim mal varlığımı koyduk, anahtarları ondaydı… Bütün mali mali işlerimden kendisi sorumluydu. Kasayı boşaltınca ben de ona küstüm.