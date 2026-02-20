BIST 13.798
DOLAR 43,84
EURO 51,60
ALTIN 7.085,33

Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz ikilisiydi! Yıllar sonra ortaya çıkan ikilinin son hali olay

|
Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz ikilisiydi! Yıllar sonra ortaya çıkan ikilinin son hali olay

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından Kurtlar Vadisi'nde 'Abuzer Kömürcü' ve 'Erdal Kömürcü' karakterlerine hayat veren Muhammed Cangören ile Sefa Zengin, yıllar sonra yeniden bir araya geldi.

Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz ikilisiydi! Yıllar sonra ortaya çıkan ikilinin son hali olay - Resim: 1

Dizinin istenmeyen baba-oğlu ile hafızalara kazınan ikilinin birlikte verdiği poz, sosyal medyada nostalji rüzgarı estirdi.

16
Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz ikilisiydi! Yıllar sonra ortaya çıkan ikilinin son hali olay - Resim: 2

Türk televizyon tarihine damga vuran yapımlar arasında yer alan Kurtlar Vadisi, aradan geçen yıllara rağmen gündemde kalmaya devam ediyor. Dizinin hafızalara kazınan karakterleri ile bu karakterlere hayat veren oyuncular ise Vadi hayranlarını zaman zaman nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor.

26
Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz ikilisiydi! Yıllar sonra ortaya çıkan ikilinin son hali olay - Resim: 3

KÖMÜRCÜ AİLESİ YENİDEN YAN YANA

Yapımda 'Abuzer Kömürcü' karakterine hayat veren Muhammed Cangören ile oğlu 'Erdal Kömürcü'yü canlandıran Sefa Zengin, uzun bir aranın ardından bir araya geldi. İki isim bir örnek giyinerek kameralara beraber poz verdi.

36
Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz ikilisiydi! Yıllar sonra ortaya çıkan ikilinin son hali olay - Resim: 4

GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Dizide "istenmeyen" ve sert mizaca sahip baba-oğul ikilisini oynayan oyuncuların birlikte verdiği poz, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

46