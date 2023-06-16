Kurtlar Vadisi'nin ünlü oyuncusu Şekip Taşpınar'dan sevindiren haber
Kurtlar Vadisi dizisinde 'Cevat Akarsu' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Şekip Taşpınar, geçtiğimiz günlerde sahte içki nedeniyle zehirlenerek yoğun bakıma kaldırılmıştı. Önceki gün entübe edildiği açıklanan oyuncunun sağlık durumuyla ilgili umut verici bir gelişme yaşandı.
Kurtlar Vadisi dizisindeki 'Cevat Akarsu' rolüyle tanınan Şekip Taşpınar, Datça ilçesindeki evinde 8 Haziran günü gece saatlerinde rahatsızlanınca Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bilinci kapalı olan Taşpınar, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Acil serviste yapılan tetkiklerde sahte içkiden zehirlendiği belirlenen Şekip Taşpınar, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.
'Beyaz Gelincik', 'Kurtlar Vadisi', 'Behzat Ç.', 'Tek Başımıza', 'Karadayı', 'Şefkat Tepe', 'Cesur Yürek', 'Arıza', 'Arka Sokaklar', 'Teşkilat', 'Yürek Çıkmazı', isimli dizi ve sinema filmlerinde rol alan Şekip Taşpınar'ın son olarak yoğun bakım ünitesinde entübe edildiği belirtildi.