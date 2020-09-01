Kurtlar Vadisi'nin 'tombalacısı' Haldun Boysan neden öldü? Dizi çekiyordu
Oyuncu Haldun Boysan, dizi çekimleri için bulunduğu Nevşehir'de kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Haldun Boysan Kurtlar Vadisi ile zihinlere kazınmıştı.
Bir dönemin efsane dizilerinden Kurtlar Vadisi'nde "Tombalacı" lakabıyla diziye damga vuran ünlü oyuncu Haldun Boysan, dizi çekimleri için bulunduğu Nevşehir'de kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
"Maria ile Mustafa" adlı dizinin çekimleri Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bulunan ünlü oyuncu Haldun Boysan, kaldığı otelde kalp krizi geçirdi. Ünlü oyuncu, set çalışanlarının haber vermesi üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Baysan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Haldun Boysan nereli?
Ünlü oyuncu Haldun Boysan 6 Temmuz 1958 tarihinde Ankara şehrinde doğmuştur. Haldun Boysan, Yengeç burcudur. Suzan Boysan ve Aydın Boysan çiftinin oğlu olan Haldun Boysan mutlu bir çocukluk geçirmiştir. Haldun Boysan oyuncu ve seslendirme sanatçısı olarak tanınmaktadır. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünden mezun olmuştur.
Kurtlar Vadisi, Egenin Hamsisi, Hercai ve Maria ile Mustafa dizilerinden hatırlayacağınız Haldun Boysan, başarılı bir oyunculuk performansı ile çok değerli bir sanatçıydı.