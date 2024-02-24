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Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın fabrikasında patlama oldu! Ekranlara dönecekti...

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Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın fabrikasında patlama oldu! Ekranlara dönecekti...

Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz, 'Kurtlar Vadisi Kaos' ismiyle ekranlara geri dönmeye hazırlanırken, Bolu Gerede'de bulunan fabrikasında patlama meydana geldi.

Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın fabrikasında patlama oldu! Ekranlara dönecekti...

Türkiye’nin efsane dizilerinden Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar karakterine hayat veren Necati Şaşmaz’ın Bolu'da bulunan fabrikasında patlama meydana geldi. Necati Şaşmaz, "Kurtlar Vadisi Kaos ismiyle efsane diziyi dijital platformlarda yeniden izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyordu. 

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Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın fabrikasında patlama oldu! Ekranlara dönecekti...

Necati Şaşmaz’ın Gerede’de bulunan Novawood isimli ahşap palet fabrikasında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın üretim alanı dışında olan siloların içindeki talaşlar alevlendi. 

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Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın fabrikasında patlama oldu! Ekranlara dönecekti...

Alevlenen talaşlar patlamaya neden oldu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. 

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Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın fabrikasında patlama oldu! Ekranlara dönecekti...

Herhangi bir yaralananın olmadığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı.

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