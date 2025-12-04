Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın "Ankara ziyareti" paylaşımına yorum yağdı
Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz gözlerden uzak yaşıyor. Sosyal medyayı nadir kullanan Necati Şaşmaz Ankara ziyaretinden paylaşım yapınca fanları kendini tutamadı. İşte Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ının son hali..
Türkiye televizyon tarihine damga vuran "Kurtlar Vadisi" dizisinin efsanevi karakteri Polat Alemdar'a hayat veren Necati Şaşmaz, dizinin final yapmasının ardından kameralardan uzak bir hayat sürmeyi tercih etti.
Uzun bir süre ABD'de yaşayan Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz sosyal medyayı da çok az kullanıyor.
Geçtiğimiz yıllarda "397 bölüm oynadım, ömrümün 20 yılı bununla geçti. Değerli ancak çok yorucu bir işti. Bir ara verelim diye düşünmüştük. Artık tekrar istenmeye başladı dizi. Nasipse olacak" diyerek fanlarını heyecanlandıran Necati Şaşmaz daha sonra yine sessizliğe gömülmüştü.
Necati Şaşmaz uzun zaman sonra sosyal medyada "Ankara ziyareti" notuyla son halini paylaştı.