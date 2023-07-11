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Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz hacı oldu! "Ben seçilmiş insanım, Mehdiyim" ses kaydı...

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Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz hacı oldu! "Ben seçilmiş insanım, Mehdiyim" ses kaydı...

Kurtlar Vadisi dizisiyle bir döneme damgasını vuran oyuncu Necati Şaşmaz, hacca gitti. Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın hac görüntüleri sosyal medyaya düştü. Boyanma dava dosyasına giren ses kaydında Necati Şaşmaz'ın, "Ben seçilmiş insanım, Mehdiyim" sözleri büyük şaşkınlık yaratmıştı. İşte Necati Şaşmaz'ın o fotoğrafları...

Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz hacı oldu! "Ben seçilmiş insanım, Mehdiyim" ses kaydı...

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Polat Alemdar karakteriyle hafızalara kazınan Necati Şaşmaz son haliyle sosyal medyayı salladı. Eşiyle olaylı boşanması, "Ben seçilmiş insanım, Mehdiyim" tartışmalarının ardından  Sarallar çetesi tarafından çadır mahkemesinde yargılandığı iddialarıyla gündemden düşmeyen Necati Şaşmaz, sessiz sedasız hacca gitmiş. 

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Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz hacı oldu! "Ben seçilmiş insanım, Mehdiyim" ses kaydı...

2022'nin kasım ayında katıldığı programda uzun süredir konuşulan 'Kurtlar Vadisi yeniden başlayacak' iddialarına da açıklık getiren Necati Şaşmaz, "Şu anda hazırlık içerisindeyim. Sanırım Ocak ayını görürüz başlamak için" diyerek sevenlerini heyecanlandırmıştı.

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Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz hacı oldu! "Ben seçilmiş insanım, Mehdiyim" ses kaydı...

Yıllardır ekranlardan uzak kalan Necati Şaşmaz, senaristler yeni dizi için kolları sıvarken sessiz sedasız hacca gitti.

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Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz hacı oldu! "Ben seçilmiş insanım, Mehdiyim" ses kaydı...

Ünlü oyuncu Necati Şaşmaz'ın hac fotoğrafları da sosyal medyada ortaya çıktı. 

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