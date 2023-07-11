Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz hacı oldu! "Ben seçilmiş insanım, Mehdiyim" ses kaydı...
Kurtlar Vadisi dizisiyle bir döneme damgasını vuran oyuncu Necati Şaşmaz, hacca gitti. Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın hac görüntüleri sosyal medyaya düştü. Boyanma dava dosyasına giren ses kaydında Necati Şaşmaz'ın, "Ben seçilmiş insanım, Mehdiyim" sözleri büyük şaşkınlık yaratmıştı. İşte Necati Şaşmaz'ın o fotoğrafları...
Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Polat Alemdar karakteriyle hafızalara kazınan Necati Şaşmaz son haliyle sosyal medyayı salladı. Eşiyle olaylı boşanması, "Ben seçilmiş insanım, Mehdiyim" tartışmalarının ardından Sarallar çetesi tarafından çadır mahkemesinde yargılandığı iddialarıyla gündemden düşmeyen Necati Şaşmaz, sessiz sedasız hacca gitmiş.
2022'nin kasım ayında katıldığı programda uzun süredir konuşulan 'Kurtlar Vadisi yeniden başlayacak' iddialarına da açıklık getiren Necati Şaşmaz, "Şu anda hazırlık içerisindeyim. Sanırım Ocak ayını görürüz başlamak için" diyerek sevenlerini heyecanlandırmıştı.
Yıllardır ekranlardan uzak kalan Necati Şaşmaz, senaristler yeni dizi için kolları sıvarken sessiz sedasız hacca gitti.
Ünlü oyuncu Necati Şaşmaz'ın hac fotoğrafları da sosyal medyada ortaya çıktı.