Kurtlar Vadisi'nin Ömer Baba'sıydı! Emin Olcay'dan olay sözler
Kurtlar Vadisi dizisinde Ömer Baba'yı canlandıran oyuncu Emin Olcay, son açıklamalarıyla gündemde. Olcay, "Yeniden Kurtlar Vadisi çekilse oynamam" derken, Dizide Polat Alemdar'ı oynayan Necati Şaşmaz ve Raci Şaşmaz için söyledikleri çok konuşuldu.
Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Ömer Baba karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Emin Olcay, yıllar sonra yaptığı açıklamalarla yeniden gündeme geldi.
Katıldığı bir programda söylediği sözlerle sosyal medyada gündem olan Olcay, diziye dair olumsuz deneyimlerini anlattı.
Kurtlar Vadisi fan sayfalarının paylaştığı videoda Emin Olcay “Yeniden Kurtlar Vadisi çekilse oynamam" diyerek dizideki Polat'ı canlandıran Necati Şaşmaz ve Raci Şaşmaz hakkında olay ifadeler kullandı.
Kurtlar Vadisi’nin Ömer Baba’sı Emin Olcay "Ben zor kurtardım kendimi oynamak istemem. Necati Şaşmaz ve Raci Şaşmaz söyledikleri sözün arkasında durmayan insanlar. Allah yollarını açık etsin" dedi.