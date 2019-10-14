Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun'un yeni rolü belli oldu işte yeni projesi
Efsane dizi Kurtlar Vadisi'nde Memati rolüne hayat veren Gürkan Uygun'un yeni projesi belli oldu.
Bir dönemin efsane dizisi Kurtlar Vadisi'nde Memati karakterine hayat veren Gürkan Uygun'un 22 Kasım'da vizyona girecek olan "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filminde rol aldı. Uygun, Süleymanoğlu'nu küçük yaşta keşfeden ve eğiten antrenörü Enver Türkileri'ni canlandıracak.
Beyazperdede boy gösterecek olan Gürkan Uygun, Naim Süleymanoğlu'nu 10 yaşında keşfederek müsabakalara hazırlayan ve dünya halter tarihini baştan yazan ilk antrenör olan Enver Türkileri'ni canlandıracağı film, herkes tarafından heyecanla bekleniyor.
Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminin yapımcılığını Mustafa Uslu'nun üstlenirken yönetmenliğini ise Özer Feyzioğlu yapıyor. Senaryosunu Barış Pirhasan'kaleme aldığı filmin oyuncu kadrosunda Hayat Van Eck, Yetkin Dikinciler, Gürkan Uygun, İsmail Hacıoğlu, Selen Öztürk gibi isimler yer alıyor.
Peki, Gürkan Uygun kimdir?
27 Mayıs 1974 tarihinde İzmit'te doğdu. Aslen Ordu'ludur ve gürcü kökenlidir. Lise yıllarında tiyatro ile tanıştı. 1990 yılında amatör tiyatroya başladı. Ardından Dormen Tiyatrosu'nda eğitim aldı.