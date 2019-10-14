Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun'un yeni rolü belli oldu işte yeni projesi

Beyazperdede boy gösterecek olan Gürkan Uygun, Naim Süleymanoğlu'nu 10 yaşında keşfederek müsabakalara hazırlayan ve dünya halter tarihini baştan yazan ilk antrenör olan Enver Türkileri'ni canlandıracağı film, herkes tarafından heyecanla bekleniyor.