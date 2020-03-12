Kurtlar Vadisi'nin Laz Ziyası'nın kızı İrem Betil büyük değişimiyle şok etti!
Bir dönemin efsane dizisi olarak tarihe geçen ve günümüzde hala izlenmeye devam eden Kurtlar Vadisi'nin Laz Ziyası İstemi Betil'in kızı İrem Betil manevi dönüşüm sonrası tesettüre girdi ve yaşadığı acıları ilk kez paylaştı.
Osman Sınav imzalı olarak 15 Ocak 2003 tarihinde Türk izleyicilerinin karşısına çıkan ve konusuyla, oyuncu kadrosuyla büyük fırtınalar estiren Kurtlar Vadisi'nin Laz Ziyası İstemi Betil'in kızı irem Betil'den yıllar sonra olay sözler geldi. Betil, tesettüre girdiği manevi dönüşüm sonrası ilk kez babasını kaybettiği anları Snobmagazin'e anlattı.
"Babamın sağlık sorunu yoktu": İrem Betil, konuşmasında Yalova'daki evlerinde olduğunu, ve bayram tatili olduğu için sabah erken uyandırmayalım derken, meğerse kalp krizinden vefat etmiş cümlelerini kullandı. Betil, konuşmasının devamında,“Babamın öyle bir sağlık sorunu yoktu. Ama nurlar içinde olsun, nurlar içinde vefat etti… 11.11.2011’de vefat etti.
"Necati Şaşmaz ve Raci Şaşmaz'a kırgınım": İrem Betil, Kurtlar Vadisi başrol oyuncusu Necati Şaşmaz ve yapımcı olan kardeşi Raci Şaşmaz’a ise bir hayli kırgın. Betil, kırgınlığını şu sözlerle anlattı: “Tabii ki bir kırgınlığım söz konusu… Tüm sanat camiası ve hayranları hep yanımızdaydı. Necati ve Raci Bey'e bir kırgınlığım var. Çünkü cenazeye katılmadılar."
"Büyük bir manevi değişim yaşadı": Tesettüre giren İrem Betil'in samimi açıklamaları: “Filmlerim ve tiyatro oyunlarım var. Sanat camiasında büyüdüm. Magazin röportajlarında açık yani açık dediysem saçı açık görüntülerim var. Bir kitap yazıyorum şu anda. Başını çok örtmek isteyen insanlar var, kimisinin eşi ya da çevresi istemiyor.