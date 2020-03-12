Kurtlar Vadisi'nin Laz Ziyası'nın kızı İrem Betil büyük değişimiyle şok etti!

"Necati Şaşmaz ve Raci Şaşmaz'a kırgınım": İrem Betil, Kurtlar Vadisi başrol oyuncusu Necati Şaşmaz ve yapımcı olan kardeşi Raci Şaşmaz’a ise bir hayli kırgın. Betil, kırgınlığını şu sözlerle anlattı: “Tabii ki bir kırgınlığım söz konusu… Tüm sanat camiası ve hayranları hep yanımızdaydı. Necati ve Raci Bey'e bir kırgınlığım var. Çünkü cenazeye katılmadılar."