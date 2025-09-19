Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü Erhan Ufak'ın son hali görenleri şoka soktu!
Bir zamanların favori dizisi Kurtlar Vadisi'nde Güllü karakterini canlandıran Erhan Uçak, geçirdiği değişimle bütün dikkatleri üzerinde topladı. Erhan Ufak, ekranlardan uzak bir yaşam sürüyordu. Onu görenler tanıyamadı.
Bir dönem herkesi ekranlara bağlayan dizi Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Güllü karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Erhan Ufak, son haliyle görenleri şok etti. Verdiği kilolarla dikkat çeken ünlü oyuncu, uzun süredir gözden uzak bir yaşam sürüyor.
Türk televizyonunun en uzun soluklu yapımlarından biri olan Kurtlar Vadisi Pusu, 2007-2016 yılları arasında ekranlara damgasını vurmuş ve milyonlarca izleyicinin hafızasına kazınmıştı.
Dizinin unutulmaz karakterlerinden biri de kuşkusuz "Güllü Erhan" olmuştu. Bu karaktere hayat veren Erhan Ufak, yıllar sonra bambaşka bir görüntüyle gündeme geldi.
55 KİLO VERDİ, HAYRANLARI TANIYAMADI
Bir süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Ufak, son paylaşımlarıyla adeta şok etkisi yarattı. 55 kilo veren oyuncu, fit görünümüyle dikkat çekti. Sosyal medya hesabından yayımladığı karelerdeki değişimi, diziyi izleyenlerin "Artık eski Güllü yok" yorumları yapmasına yol açtı. İşte son hali...