Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı bambaşka biri oldu! 55 kilo verdi, kimse tanıyamıyor
Türk televizyon tarihine damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı ''Güllü'' karakteriyle hafızalara kazınan Erhan Ufak, yıllar sonra bambaşka bir görüntüyle ortaya çıktı. Oyunculuğu bırakıp Türkiye'yi terk eden ünlü isim, yaşadığı büyük değişimle görenleri şaşkına çevirdi. Onu tanımak neredeyse imkansız...
Kurtlar Vadisi dizisinde ''Güllü Erhan'' karakteriyle tanınan ve geniş bir kitleye ulaşan Erhan Ufak, dizinin yayınlandığı dönemde ekranların en dikkat çeken isimlerinden biri haline gelmişti. Türkiye'yi terk eden ve yıllardır gözlerden uzak olan ünlü isim, son haliyle herkesi şaşkına çevirdi.
Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca, Özgü Namal, Gökhan Uygun ve Erhan Ufak gibi oyuncuların başrollerini paylaştığı bir dönemin efsane dizisi Kurtlar Vadisi hala popülerliğini koruyor.
Dizideki oyuncuların son halleri ise zaman zaman sosyal medyada gündem oluyor. Bu defa dizideki sempatik halleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Güllü Erhan son haliyle dikkat çekti.
Mide küçültme ameliyatıyla 140 kilodan 85 kiloya kadar düşen Güllü Erhan'ı görenler tanımakta güçlük çekiyor.
OYUNCULUĞU BIRAKTI
Kurtlar Vadisi'nin ardından ekranlardan uzak kalan Erhan Ufak, Türkiye'yi terk ederek yeni bir hayata adım attı. Azerbaycan'a yerleşen ünlü isim, burada kendi işini kurdu. Türk Sanat Akademisi kurarak hem Türkiye ile Azerbaycan arasında kültürel bir köprü olmayı başardı.