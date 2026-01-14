Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı bambaşka biri oldu! 55 kilo verdi, kimse tanıyamıyor

Kurtlar Vadisi dizisinde ''Güllü Erhan'' karakteriyle tanınan ve geniş bir kitleye ulaşan Erhan Ufak, dizinin yayınlandığı dönemde ekranların en dikkat çeken isimlerinden biri haline gelmişti. Türkiye'yi terk eden ve yıllardır gözlerden uzak olan ünlü isim, son haliyle herkesi şaşkına çevirdi.