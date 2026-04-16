Kurtlar Vadisi'nin Erdal'ı Sefa Zengin ve Hakan Fidan'ın samimi sohbeti dikkat çekti
Türk televizyon tarihinin efsane yapımlarından Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz oyuncusu Sefa Zengin, rotayı Ankara’ya kırdı.
AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek'in özel davetlisi olarak TBMM’ye gelen ünlü oyuncu, siyaset dünyasının önemli isimleriyle bir araya gelerek dikkatleri üzerine çekti.
"Yeraltındayız" Cevabı Bakan Fidan'ı Gülümsetti
Grup toplantısı öncesinde kulislerde hareketli dakikalar yaşandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ayaküstü sohbet eden Sefa Zengin, samimi tavırlarıyla ilgi odağı oldu.
Bakan Fidan’ın "Şimdi neler yapıyorsunuz?" sorusuna, şu an rol aldığı diziye gönderme yaparak "Yeraltındayız şu anda" yanıtını veren Zengin, çevredekilere keyifli anlar yaşattı. Bakan Fidan ise bu cevaba "Hayırlısı olsun" temennisiyle karşılık verdi.
Ankara’da Sevgi Seliyle Karşılaştı
Sadece Bakan Fidan ile değil; Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Adalet Bakanı Akın Gürlek ile de görüşen Zengin, Meclis çatısı altında olmaktan duyduğu heyecanı gizleyemedi. İlk kez bir grup toplantısına katıldığını belirten usta oyuncu, "Burada olmak çok heyecan vericiymiş. Ankara’yı çok seviyorum ve ilk boşluğumda gelmek istedim. Şu an çok sevilen bir projedeyiz, bu ilginin karşılığını görmek çok kıymetli" ifadelerini kullandı.