Kurtlar Vadisi'nin 'Elif'iydi, Özgü Namal 9 yıl sonra setlere dönüyor!
3 sene önce eşini kalp krizi nedeniyle kaybeden oyuncu Özgü Namal, 9 yıl sonra setlere dönüyor.
Yaklaşık 3 yıl önce 2 çocuğunun babası Ahmet Serdar'ı kalp krizi nedeniyle kaybeden Özgü Namal, yaşadığı büyük acının ardından Köyceğiz'de sakin bir hayat yaşamaya başladı.
Son olarak 2014 yılında yayınlanan Merhamet dizisinde rol alan Namal, setlere dönüyor.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, uzun süredir kanal ve yapım şirketlerinin peşinde olduğu Özgü Namal, kendisini heyecanlandıran bir projeyi kabul etti.
Başarılı oyuncu, Gold Film'in patronu Faruk Turgut'la çok ses getirecek iddialı bir dizi projesi için hafta sonu el sıkıştı.