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'Kurtlar Vadisi'nin' çok özel fotoğrafları ortaya çıktı bir zamanlar reyting rekoru kırmıştı

'Kurtlar Vadisi'nin' çok özel fotoğrafları ortaya çıktı bir zamanlar reyting rekoru kırmıştı

TÜRKİYE'yi bir dönem ekran başına kitleyen reyting rekortmeni Kurtlar Vadisi'nin çok özel fotoğrafları ortaya çıktı.

'Kurtlar Vadisi'nin' çok özel fotoğrafları ortaya çıktı bir zamanlar reyting rekoru kırmıştı

Kurtlar Vadisi dizisinin önemli karakterlerinden Tuncay Kantarcı yani Osman Wöber aramızdan ayrıldı. Dizideki lakabı Deve Tuncay'dı ve Abuzer karakteri ile olan diyalogları izleyenleri gülümsetiyordu. Tuncay Kantarcı, Kurtlar Vadisi'nin en sevilen oyunculardan birisiydi.

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'Kurtlar Vadisi'nin' çok özel fotoğrafları ortaya çıktı bir zamanlar reyting rekoru kırmıştı

Kurtlar Vadisi dizisinin yayınlanmasının üzerinden tam 17 yıl geçti. 15 Ocak 2003'te Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayan dizi yayınlandığı saatlerde ülkede adeta hayat duruyordu. 

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'Kurtlar Vadisi'nin' çok özel fotoğrafları ortaya çıktı bir zamanlar reyting rekoru kırmıştı

Yapılan işler duruyor herkes televizyonlara yani Kurtlar Vadisi'ne kitleniyordu. Dünya dizi tarihinin ilklerinden biri de bu dizi için yaşandı. 

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'Kurtlar Vadisi'nin' çok özel fotoğrafları ortaya çıktı bir zamanlar reyting rekoru kırmıştı

Dizide ölen karakter 'Süleyman Çakır'ın gıyabi cenaze namazı bile kılındı. 

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