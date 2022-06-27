'Kurtlar Vadisi'nin' çok özel fotoğrafları ortaya çıktı bir zamanlar reyting rekoru kırmıştı
TÜRKİYE'yi bir dönem ekran başına kitleyen reyting rekortmeni Kurtlar Vadisi'nin çok özel fotoğrafları ortaya çıktı.
Kurtlar Vadisi dizisinin önemli karakterlerinden Tuncay Kantarcı yani Osman Wöber aramızdan ayrıldı. Dizideki lakabı Deve Tuncay'dı ve Abuzer karakteri ile olan diyalogları izleyenleri gülümsetiyordu. Tuncay Kantarcı, Kurtlar Vadisi'nin en sevilen oyunculardan birisiydi.
Kurtlar Vadisi dizisinin yayınlanmasının üzerinden tam 17 yıl geçti. 15 Ocak 2003'te Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayan dizi yayınlandığı saatlerde ülkede adeta hayat duruyordu.
Yapılan işler duruyor herkes televizyonlara yani Kurtlar Vadisi'ne kitleniyordu. Dünya dizi tarihinin ilklerinden biri de bu dizi için yaşandı.
Dizide ölen karakter 'Süleyman Çakır'ın gıyabi cenaze namazı bile kılındı.