Kurtlar Vadisi'nde rol alan Adem Yavuz Özata vefat etti işte ölüm sebebi
Uzun süredir ekranlarda görünmeyen ünlü oyuncu Adem Yavuz Özata hayatını kaybetti. Özata'nın ölüm sebebinin ise kalp krizi olduğu öğrenildi.
Kariyerinde Ömre Bedel, Papatyam, Ezel, Aşkı-ı Memnu, İki Aile, Sıla, Ihlamurlar Altında ve Kurtlar Vadisi gibi birçok dizide ve ayrıca filmde kısa kısa rol alan ünlü oyuncu Adem Yavuz Özata, vefat haberiyle sevenlerini üzdü. Yavuz Özata'nın oyuncu arkadaşı İrfan Kangı ise arkadaşı için sosyal medya hesabından şu duygusal mesajı paylaştı:
"Tanıdığım en güleç, pozitif ve iyi niyetli adamlardan biriydi Adem Yavuz Özata. İstanbul'a döndük acı haberi geldi. Daha 2 hafta önce görüşmüştük. Oyunlarımıza her geldiğinde eli boş gelmez tatlısıyla gelirdi kardeşim.
Pisi pisine gitti: Çok erken pisi pisine gitti bu dünyadan. Daha oyunlar yapmayı planlıyorduk ama zamansız vedası bir kez daha hayatın ne olduğunu bize gösterdi. Mekanın cennet, ruhun şad olsun."
Ailesi ve arkadaş çevresi tarafından sevecenliğiyle, temizliğiyle ve projelerindeki başarısıyla tanınan Adem Yavuz Özata'nın cenazesi ise Pazar günü (bugün) öğle namazını müteakip Bağcılar'daki Molla Gürani Camii'nden kaldırılacak.