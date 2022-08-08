Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı Meral'di! Müge Ulusoy'un son halini görenler tanıyamıyor

Başrollerinde Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca, Gürkan Uygun ve Kenan Çoban gibi isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisi, heyecan ve aksiyon dolu her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemişti.