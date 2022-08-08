Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı Meral'di! Müge Ulusoy'un son halini görenler tanıyamıyor
Kurtlar Vadisi dizinin Meral'i Müge Ulusoy son haline gündem oldu. Yıllar sonra ortaya çıkan ünlü oyuncu güzelliğiyle yıllara meydan okuyor.
2003 yılında Show TV ekranlarında yayınlanan Kurtlar Vadisi dizisi oyuncuları son halleriyle sık sık gündem oluyor. Yıllar geçmesine rağmen gündemlerden düşmeyen dizide Laz Ziya'nın kızı Meral karakterine hayat veren Müge Ulusoy'un son hali görenleri şaşkına çeviriyor.
Başrollerinde Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca, Gürkan Uygun ve Kenan Çoban gibi isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisi, heyecan ve aksiyon dolu her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemişti.
Polat Alemdar, Süleyman Çakır, Elif Eylül gibi karakterleriyle akıllara kazınan dizide unutulmayan karakterlerden biri de usta oyuncu İstemi Betil'in canlandırdığı Laz Ziya karakterinin kızı Meral'di.
estere Necmi'den aldığı silahla babasını öldürmek üzereyken ablası Nesrin tarafından öldürülen Meral karakterine ise Müge Ulusoy hayat vermişti. Ünlü oyuncu Müge Ulusoy, son haliyle herkesi şaşkına çevirdi.