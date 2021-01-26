Kurtlar Vadisi yeniden mi başlayacak? Dizinin yıldızı Çiğdem Batur'dan açıklama

Necati Şaşmaz'ın başrolde olduğu, bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinin yeniden ekranlara geleceği iddiası bir süredir gündemi meşgul ediyor. Dizinin hayranları, heyecanla akıbetinin belli olmasını bekliyor. Bu esnada yapılan tüm açıklamalar da dikkat çekiyor.