Kurtlar Vadisi yeniden mi başlayacak? Dizinin yıldızı Çiğdem Batur'dan açıklama
Kurtlar Vadisi dizisinde Savcı Leyla karakterine hayat veren Çiğdem Batur, yeniden dizide olup olmayacağını açıkladı.
Necati Şaşmaz'ın başrolde olduğu, bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinin yeniden ekranlara geleceği iddiası bir süredir gündemi meşgul ediyor. Dizinin hayranları, heyecanla akıbetinin belli olmasını bekliyor. Bu esnada yapılan tüm açıklamalar da dikkat çekiyor.
Dizide Savcı Leyla'ya hayat veren Çiğdem Batur, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı Instagram'dan bir soru-cevap yaptı. Oyuncu, uzun bir aradan sonra yeniden ekrana dönecek 'Kurtlar Vadisi' dizisinde yer alacağı iddialarına ilk kez cevap verdi.
Yıllar önce projede Savcı Leyla karakterine fenomen olan Batur, "Kurtlar için geri dönecek misin?" sorusuna, "Bu konudaki her haberde adım var fakat doğruluk payı yok" cevabını verdi.
Çiğdem Batur bir diğer açıklamasında ise "Hakkını vererek oynadığım her rolümle gurur duyuyorum" dedi.