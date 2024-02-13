Kurtlar Vadisi yeniden geliyor! Yeni ismi ve nerede yayınlanacağı belli oldu
Uzun yıllar farklı isimlerle farklı kanallarda izleyiciyle buluşan ve Türkiye'nin en çok konuşulan dizisi olan Kurtlar Vadisi, yeni bir isimle ile dijital platformda yayımlanacak.
Uzun yıllar farklı isimlerle farklı kanallarda izleyiciyle buluşan ve Türkiye'nin en çok konuşulan dizisi olan Kurtlar Vadisi, yeni bir isimle ile dijital platformda yayımlanacak.
Türk televizyon tarihinin efsane dizisi Kurtlar Vadisi'nin yeni bir isimle dijital platformda yayımlanacağı duyuruldu.
Yeni ismi 'Kurtlar Vadisi Kaos' olarak duyurulan dizi, dijital platformlarda izleyicinin beğenisine sunulacak.
Dizinin ana karakteri 'Polat Alemdar'ı canlandıran başrol oyuncusu Necati Şaşmaz, Kurtlar Vadisi Kaos'un dijital platformda yer alacağının müjdesini verdi.