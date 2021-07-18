'Kurtlar Vadisi yeni bölümleri Show Tv'de' iddiasına Necati Şaşmaz'ın zikir görüntüleri şoku!
'Kurtlar Vadisi yeni sezon geliyor mu' sorusunun cevabını Kurtlar Vadisi hayranları 2016 sezon finalindenbu yana 5 yıldır heyecanla bekliyor. Kurtlar Vadisi'nin yeniden çekilme kararının Necati Şaşmaz'ın ve 8 yaşındaki oğlunun 'zikir görüntüleri'ne takıldığı medya kulislerinde kualktan kulağa yayıldı.
Ekranların en uzun soluklu dizilerinden biri olan ve 2016 yılında sezon finali yaptıktan sonra yaklaşık 5 senedir büyük bir heyecanla beklenen Kurtlar Vadisi Kaos ile ilgili olarak flaş bir gelişme yaşandı.
2016 senesinde Kanal D ekranlarında yayınlandıktan sonra sezon finali yapan ve daha sonrasında kendisinden bir daha haber alınamayarak hayranlarına büyük bir üzüntü yaşatan Kurtlar Vadisi dizisi ile ilgili son günlerde çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Hayranları yıllardır fenomen dizi Kurtlar Vadisi’nin yeniden ekrana dönmesini bekliyor. Ancak şimdiye kadar dizinin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz’ın efsane projeyi çekmek için yaptığı tüm görüşmeler sonuçsuz kaldı.
Son olarak ise Şaşmaz’ın yapımcı Polat Yağcı’yla Kurtlar Vadisi Kaos adını verecekleri diziyi çekme planı yaptığı ortaya çıktı.