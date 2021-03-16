Kurtlar Vadisi Star TV iddiası! Necati Şaşmaz müjdesini vermişti
Show TV ile anlaştı denilen Kurtlar Vadisi için yeni kanal iddiası gündemde. Necati Şaşmaz, Kurtlar Vadisi Kaos müjdesini vermişti.
Televizyon ekranlarının en çok sevilen yapımları arasında yer alan Kurtlar Vadisi dizisinin yeniden başlayacağı iddiaları dilden dile dolanmaya devam ediyor. Bu kez ise dizinin sevenlerini bir hayli heyecanlandıracak bir gelişme yaşandığı iddia edildi.
Kurtlar Vadisi Kaos olarak devam edileceği konuşulan dizi hakkında arka arkaya iddialar ortaya atıldı. Cast çalışmalarının tamamlanması beklenen dizide sürpriz bir gelişme yaşandı.
Polat Alemdar karakteri ile hafızalara kazınan Necati Şaşmaz'ın Kurtlar Vadisi Kaos için bir kanalla anlaşma sağladığı iddia edildi.
Show TV ile anlaşma imzaladığı konuşulan dizi için kanal yönetiminden yalanlama gelirken şimdide Star TV ile anlaşma imzaladığı iddia edildi.