Kurtlar Vadisi oyuncusu Luran Ahmeti'nin ölümü ünlü isimleri yasa boğdu

Arnavut Tiyatrosu’nun önemli oyuncularından biri olan Ahmeti, "Kurtlar Vadisi", "Elveda Rumeli", "Muhteşem Yüzyıl Kösem", "Acı Kiraz", "Mutlu Ol Yeter" ve "Limonata" gibi birçok Türk yapımında da rol almıştı.