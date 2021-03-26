Kurtlar Vadisi oyuncusu Luran Ahmeti'nin ölümü ünlü isimleri yasa boğdu
Luran Ahmeti, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Hazal Kaya, Demet Evgar, Bülent Şakrak gibi birçok oyuncu üzüntülerini sosyal medyada paylaştı.
Kuzey Makedonya'nın ünlü sinema ve tiyatro oyuncularından Luran Ahmeti, koronavirüse yenildi. Bir süredir başkent Üsküp'teki Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 46 yaşındaki Ahmeti'nin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Arnavut Tiyatrosu’nun önemli oyuncularından biri olan Ahmeti, "Kurtlar Vadisi", "Elveda Rumeli", "Muhteşem Yüzyıl Kösem", "Acı Kiraz", "Mutlu Ol Yeter" ve "Limonata" gibi birçok Türk yapımında da rol almıştı.
Luran Ahmeti'nin vefatının ardından birçok ünlü isim sosyal medyada üzüntülerini dile getirdi.
Hazal Kaya vefat haberinin ardından, "Çok üzgünüm gözyaşlarım durmuyor. Çok özleyeceğiz loçkam... Bu ne zamansız ölüm..." ifadelerini kullandı.