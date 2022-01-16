BIST 2.073
DOLAR 13,52
EURO 15,43
ALTIN 789,66

Kurtlar Vadisi oyuncusu Bozkurt Kuruç hayatını kaybetti! Bozkurt Kuruç kimdir eşi ve çocukları

Anadolu Ajansı
Kurtlar Vadisi oyuncusu Bozkurt Kuruç hayatını kaybetti! Bozkurt Kuruç kimdir eşi ve çocukları

Türk tiyatrosuna yıllarca hizmet veren ve birçok öğrenci yetiştiren usta oyuncu Prof. Dr. Bozkurt Kuruç, 86 yaşında hayatını kaybetti.

Kurtlar Vadisi oyuncusu Bozkurt Kuruç hayatını kaybetti! Bozkurt Kuruç kimdir eşi ve çocukları

Türkiye'de tiyatronun gelişmesine önemli katkıları olan eski Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Bozkurt Kuruç, yaşamını sürdürdüğü İzmir'de gece saatlerinde vefat etti.

113
Kurtlar Vadisi oyuncusu Bozkurt Kuruç hayatını kaybetti! Bozkurt Kuruç kimdir eşi ve çocukları

Kuruç, Devlet Tiyatroları Edebi Kurul Başkanlığı görevini yürütüyordu.

213
Kurtlar Vadisi oyuncusu Bozkurt Kuruç hayatını kaybetti! Bozkurt Kuruç kimdir eşi ve çocukları

Ankara'da 1935'te doğan Bozkurt Kuruç, 1960 yılında Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümünden mezun oldu.

313
Kurtlar Vadisi oyuncusu Bozkurt Kuruç hayatını kaybetti! Bozkurt Kuruç kimdir eşi ve çocukları

Devlet Konservatuvarında Mahir Canova, Cüneyt Gökçer, Salih Canar, Nusret Şenbay, Nurettin Sevin gibi ustalardan ders alan Kuruç, mezuniyetinin ardından Ankara Devlet Tiyatrolarında oyuncu olarak görev aldı.

413