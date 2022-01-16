Kurtlar Vadisi oyuncusu Bozkurt Kuruç hayatını kaybetti! Bozkurt Kuruç kimdir eşi ve çocukları
Türk tiyatrosuna yıllarca hizmet veren ve birçok öğrenci yetiştiren usta oyuncu Prof. Dr. Bozkurt Kuruç, 86 yaşında hayatını kaybetti.
Türkiye'de tiyatronun gelişmesine önemli katkıları olan eski Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Bozkurt Kuruç, yaşamını sürdürdüğü İzmir'de gece saatlerinde vefat etti.
Kuruç, Devlet Tiyatroları Edebi Kurul Başkanlığı görevini yürütüyordu.
Ankara'da 1935'te doğan Bozkurt Kuruç, 1960 yılında Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümünden mezun oldu.
Devlet Konservatuvarında Mahir Canova, Cüneyt Gökçer, Salih Canar, Nusret Şenbay, Nurettin Sevin gibi ustalardan ders alan Kuruç, mezuniyetinin ardından Ankara Devlet Tiyatrolarında oyuncu olarak görev aldı.