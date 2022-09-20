Kurtlar Vadisi oyuncusu Başak Özel hayatını kaybetti! Başak Özel kimdir hangi dizilerde oynadı?

Ünlü oyuncu Başak Özel hayatını kaybetti. "Kurtlar Vadisi', "Kolpaçino: Bomba", "Kimse Bizi Konuşmasın" ve "Sinsiran: Yasak Aşk" gibi yapımlarla tanınan oyuncu ve seslendirme sanatçısı Başak Özel, 51 yaşında hayatını kaybetti.