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Kurtlar Vadisi oyuncusu Başak Özel hayatını kaybetti! Başak Özel kimdir hangi dizilerde oynadı?

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Kurtlar Vadisi oyuncusu Başak Özel hayatını kaybetti! Başak Özel kimdir hangi dizilerde oynadı?

Kurtlar Vadisi, "Umutsuz Ev Kadınları", "Karadayı" ve "Anne" ve "Kolpaçino: Bomba" dahil bir çok yaşımda rol alan ünlü oyuncu Başak Özel 51 yaşında hayatını kaybetti.

Kurtlar Vadisi oyuncusu Başak Özel hayatını kaybetti! Başak Özel kimdir hangi dizilerde oynadı?

Ünlü oyuncu Başak Özel hayatını kaybetti. "Kurtlar Vadisi', "Kolpaçino: Bomba", "Kimse Bizi Konuşmasın" ve "Sinsiran: Yasak Aşk" gibi yapımlarla tanınan oyuncu ve seslendirme sanatçısı Başak Özel, 51 yaşında hayatını kaybetti. 

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Kurtlar Vadisi oyuncusu Başak Özel hayatını kaybetti! Başak Özel kimdir hangi dizilerde oynadı?

Başak Özel'in ölüm haberini Oyucular Sendikası, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Paylaşımda, "Meslektaşımız Başak Özel hayatını kaybetti. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun" ifadeleri kullanıldı. 

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Kurtlar Vadisi oyuncusu Başak Özel hayatını kaybetti! Başak Özel kimdir hangi dizilerde oynadı?

Başak özel kimdir?

Sanat hayatına Ankara Sanat Merkezi'nde aldığı tiyatro kurslarıyla başlayan Başak Özel, daha sonra Ankara Sanat Tiyatrosu ve Ali Hünal Kabare Tiyatrosu'nda oyunculuk deneyimini geliştirdi.

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Kurtlar Vadisi oyuncusu Başak Özel hayatını kaybetti! Başak Özel kimdir hangi dizilerde oynadı?

Özel, çeşitli bankaların çocuk tiyatrosu topluluklarında, Ankara Halk Tiyatrosu ve Ankara Ekin Tiyatrosu'nda görev yaptı. 

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