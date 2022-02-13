Kurtlar Vadisi oyuncusu Bahadır Ünlü'nün kafede müşterisine saldırma anı ortaya çıktı Bahadır Ünlü kimdir nereli
İSTANBUL Beyoğlu'nda kendi işlettiği kafede müşterisine saldıran ve gözaltına alınmasının ardından çektiği videoda kafasında kivi kıran Kurtlar Vadisi oyuncusu Bahadır Ünlü'nün müşterisine saldırdığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Beyoğlu'nda önceki hafta Cuma günü saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda, dizi oyuncusu Bahadır Ünlü eşinin çalıştığı restoranda eşiyle tartışıp küfür ve hakaret ettiği öne sürülen müşterisine bıçakla saldırmıştı. Ünlü, şahsın kafasına bıçağın sapıyla defalarca vurup, korku dolu anlar yaşatmıştı.
Yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansımıştı. Olayın ardından müşteri şikayetçi olmadı ancak Ünlü, işletmenin güvenlik kamera görüntülerini sosyal medya hesabında paylaşması üzerine Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.
Ünlü, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.
Öte yandan Ünlü'nün saldırdığı müşterisini darp ettiği yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Ünlü eşiyle tartışan şahsa mekanın dışında da bıçakla saldırıyor.