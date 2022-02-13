Kurtlar Vadisi oyuncusu Bahadır Ünlü'nün kafede müşterisine saldırma anı ortaya çıktı Bahadır Ünlü kimdir nereli

Yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansımıştı. Olayın ardından müşteri şikayetçi olmadı ancak Ünlü, işletmenin güvenlik kamera görüntülerini sosyal medya hesabında paylaşması üzerine Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.