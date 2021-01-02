Kurtlar Vadisi Kaos olarak geri dönüyor bu kez kanalı ve tarihi belli
Kurtlar Vadisi hayranlarının büyük bir heyecanla beklediği haber sonunda geldi. Kurtlar Vadisi Kaos olarak geri dönüyor.
Bir dönem herkesin ilgiyle izlediği hatta karakterlerinin ölümünün ardından gerçek hayatta cenaze namazları kılındığı dizi Kurtlar Vadisi yeniden televizyon ekranlarına geri dönüyor. Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz diziyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Bir dönemin reyting rekorları kıran dizisi Kurtlar Vadisi hayranlarını sevindirecek habere göre, Kurtlar Vadisi Kaos adı ile izleyenlerle buluşacak.
Show TV'de ekrana getirilecek olan Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin 2021 yılının Şubat ayında izleyiciyle buluşacağı müjdesi verildi.
Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin ilerleyen günlerde fragmanının yayımlanması bekleniyor.