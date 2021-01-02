Kurtlar Vadisi Kaos olarak geri dönüyor bu kez kanalı ve tarihi belli

Bir dönem herkesin ilgiyle izlediği hatta karakterlerinin ölümünün ardından gerçek hayatta cenaze namazları kılındığı dizi Kurtlar Vadisi yeniden televizyon ekranlarına geri dönüyor. Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz diziyle ilgili açıklamalarda bulundu.