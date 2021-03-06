Kurtlar Vadisi Kaos için Necati Şaşmaz'dan açıklama tüm bildiklerini anlattı
Kurtlar Vadisi dizisinin yeniden yayımlanacağı iddiaları hala konuşuluyor. Ali Eyüboğlu, tüm bildiklerini anlattı. Necati Şaşmaz da açıklama yaptı.
Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinin yeniden ekranlara döneceği iddiasının ardı arkası kesilmiyor. Dizide Savcı Leyla karakterine hayat veren Çiğdem Batur ve Kurtlar Vadisi'nin yeni bölümlerinde oynayacağı konuşulan Kenan İmirzalıoğlu'nun açıklamaları bu durumu tetikliyor.
Dizinin yıllar sonra gündem olmasıyla ilişkin bir yazı yazan Milliyet gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu, şunları söyledi: "Kurtlar Vadisi Kaos dizi başlayacak mı?" isimli yazısında şunları yazdı:
"Yazılanlara bakılırsa 'Kurtlar Vadisi Kaos' çoktan ekranlarda olmalıydı; ama değil. 'Kurtlar Vadisi Kaos' için birçok kanalın adını telaffuz eden dizinin fanları, sonunda Show TV'de karar kıldı. Ancak kanal yönetimi bunu doğrulamadı. 'Kurtlar Vadisi' internette çok tıklandığından sosyal medyada çok beğenildiğinden mi bilmiyorum, haberlerin ardı arkası gelmedi.''
"Projede 'Savcı Leyla'yı canlandıran Çiğdem Batur, Instagram'da takipçileriyle yaptığı sohbette, 'Kurtlar Vadisi Kaos'la ekrana dönecek misin?' sorusuna, 'Bu konudaki her haberde adım var, fakat doğruluk payı yok' diye yanıt verdi.''
''İnternette 'Kurtlar Vadisi Kaos'u köpürtmeye devam edenler 'Kim Milyoner Olmak İster?' ekrana ara verince bu kez yarışmanın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nu da dizinin kadrosuna dahil etti. İmirzalıoğlu, 'Arkadaşlar teklif geldiğini ben de gazetelerden okudum. Oyunculuğu bırakmadım. Teklif gelirse bakarız' dedi.''