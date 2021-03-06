Kurtlar Vadisi Kaos için Necati Şaşmaz'dan açıklama tüm bildiklerini anlattı

Dizinin yıllar sonra gündem olmasıyla ilişkin bir yazı yazan Milliyet gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu, şunları söyledi: "Kurtlar Vadisi Kaos dizi başlayacak mı?" isimli yazısında şunları yazdı:

"Yazılanlara bakılırsa 'Kurtlar Vadisi Kaos' çoktan ekranlarda olmalıydı; ama değil. 'Kurtlar Vadisi Kaos' için birçok kanalın adını telaffuz eden dizinin fanları, sonunda Show TV'de karar kıldı. Ancak kanal yönetimi bunu doğrulamadı. 'Kurtlar Vadisi' internette çok tıklandığından sosyal medyada çok beğenildiğinden mi bilmiyorum, haberlerin ardı arkası gelmedi.''