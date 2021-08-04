Kurtlar Vadisi kadrosu toplanıyor efsaneler bir araya geliyor!
Ekranların en uzun soluklu ve sevilen dizilerinden Kurtlar Vadisi dizisinin oyuncularının yeniden bir araya geleceği iddiası medya kulislerini hareketlendirdi.
Televizyon tarihinin Şampiyonlar Ligi kadrosu olarak gösterilen Kurtlar Vadisi’nin yeniden bir araya gelmesi için yoğun bir çaba içerisine girdiği kaydedildi.
İlk olarak 2003 yılında başlayan ekran macerası ile tanınan Kurtlar Vadisi’nde usta isimlerinden yeniden bir araya gelmesi gündemde.
Ekranların en uzun soluklu dizilerinden birisi olan Kurtlar Vadisi, oyuncu kadrosunda pek çok ünlü ismi barındırarak bunların sosyal medyada ve günlük hayatımızda bir fenomen haline gelmesine neden oldu.
5 Ocak 2003 tarihinde ‘Mafya’ dizisi adı altında vazgeçilemeyen fenomen karakteri izleyenlerle buluşturan dizinin yeniden bir araya gelmesi açısından yoğun bir çaba sarf edildiği iddia edildi.