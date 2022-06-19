Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdar karakteri hakkında şok gerçek! "Hayatımın hatası diyebileceğim bir işti"
Bir dönemin gönüllere taht kuran dizisi Kurtlar Vadisi aradan geçen yıllara rağmen oyuncu kadrosu ve başarılı ekibi ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Osman Sınav'ın yönetmenliğini yaptığı dizide Polat Alemdar karakterini canlandırmasını istediği ilk kişiyi duyanlar şaşkına dönüyor. İşte o isim..
2003 yılında başlayan ve gönüllere taht kuran yönetmenliğini Osman Sınav'ın yaptığı Kurtlar Vadisi final yapmasında rağmen günümüzde hala büyük bir hayran kitlesi tarafından takip ediliyor.
Özellikle dizinin başrol oyuncusu olarak rol alan Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca ve Gürkan Uygun'un yeni projeleri de hayranları tarafından ilgiyle takip ediliyor. Fakat son dönemde ortaya çıkan bir gerçek herkesi şok etti.
Son olarak Yalnız Kurt dizisinin yönetmenliğini yapan Osman Sınav bir dönemin efsane dizisi yapımcısı ve yönetmeni olduğu Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar rolüne Necati Şaşmaz'dan önce düşündüğü isim duyanları şaşkına uğrattı.
'Polat Alemdar' rolüne ilk önce Çılgın Bediş dizisinin Oktay'ı, Cenk Torun düşünülmüş. Cenk Torun verdiği bazı röportajlarda bu konuya değinerek, "Askere gitmeden önce Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar karakterini oynamak için teklif aldım ama kabul etmedim."