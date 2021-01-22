Kurtlar Vadisi dizisinde oynamıştı Show TV Ramo'ya geldi gizem çözüldü

Başrollerinde Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç gibi isimlerin rol aldığı Ramo dizisi cuma akşamı ekrana getirilecek olan yeni bölümü ile izleyenleri heyecanlandırdı. Ramo'da gizemli bir adam ortaya çıkarken seyirci bu kişinin kim olduğunu epey merak etti.