Kurtlar Vadisi dizisinde oynamıştı Show TV Ramo'ya geldi gizem çözüldü
Show TV'de yayımlanan Ramo'ya bir dönem televizyon ekranlarına damga vuran dizisi Kurtlar Vadisi'nin yıldızı katıldı.
Başrollerinde Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç gibi isimlerin rol aldığı Ramo dizisi cuma akşamı ekrana getirilecek olan yeni bölümü ile izleyenleri heyecanlandırdı. Ramo'da gizemli bir adam ortaya çıkarken seyirci bu kişinin kim olduğunu epey merak etti.
Son olarak Olgun Şimşek kadrodan ayrılırken yerine gelecek olan isim belli oldu. Ramo 29. bölüm fragmanında arabadan inen şapkalı gizemli bir adam dikkat çekerken hikayenin değişeceğinin de sinyalini verdi.
Gizemli adamın kim olduğu araştırılırken, kimliği de ortaya çıktı.
Birsen Altuntaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu kişinin Nişan Şirinyan olduğu öğrenildi. 63 yaşındaki oyuncu, Kurtlar Vadisi dizisinde Samuel Vanunu karakterini oynamıştı.