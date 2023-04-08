Kürtaj oldu iddiasıyla 18 yaşındaki karısının boğazını kesti! Mahkemede deli numarası yatı

Anne ve babasının tüm çabalarına rağmen engel olamadığı Ahmet Emre Irmak, daha sonra saçından sürüyerek evden çıkarıp 100 metre ilerideki boş bir araziye götürdüğü karısını karın, göğüs ve boğazından bıçakladıktan öldürdü. Ardından da jandarmaya teslim oldu.