Kürtaj oldu iddiasıyla 18 yaşındaki karısının boğazını kesti! Mahkemede deli numarası yatı
DENİZLİ'de ailesinin izniyle evlendiği 18 yaşındaki karısı Elif Irmak'ı kürtaj tartışmasında öldüren katil koca Ahmet Emre Irmak, yargılanmaya başlandı. Gaipten sesler duyduğunu iddia eden katil Irmak, mahkeme tarafından ruh sağlığı kontrolüne gönderildi.
Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesi 144. Sokak'ta 30 Kasım 2022 tarihinde yaşanan olayda; eşi Elif Irmak (18) ile tartışan Ahmet Emre Irmak (24), kavgayı ayırmaya çalışan babası Hikmet Irmak'ı bacağından bıçakladı.
Anne ve babasının tüm çabalarına rağmen engel olamadığı Ahmet Emre Irmak, daha sonra saçından sürüyerek evden çıkarıp 100 metre ilerideki boş bir araziye götürdüğü karısını karın, göğüs ve boğazından bıçakladıktan öldürdü. Ardından da jandarmaya teslim oldu.
Ailesinin izniyle evlenmiş
Cinayet kurbanı olan Elif Irmak'ın, tekstil işçisi olarak çalıştığı fabrikada Ahmet Emre I. ile tanışıp aşık olduğu ve o dönem yaşının küçük olması nedeniyle ailesinin izniyle geçtiğimiz yıl dünya evine girdiği öğrenildi.
Kürtaj tartışmasında öldürülen kadının hamile olmadığı anlaşılan cinayet olayıyla ilgili tutuklu kocanın yargılanmasına başlandı. Katil koca hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve haksız tahrik indirimlerinin uygulanmaksızın açılan davanın ilk duruşması 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.