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Kurt Efe için kesenin ağzını açtıkça açtı! Kıvanç Tatlıtuğ önce bakıcı tuttu şimdi de hemşire

Kurt Efe için kesenin ağzını açtıkça açtı! Kıvanç Tatlıtuğ önce bakıcı tuttu şimdi de hemşire

Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe için kesenin ağzını açmaya devam ediyor. Eşi Başak Dizer'le geçtiğimiz aylarda Kurt Efe'yi kucaklarına alaran ünlü oyuncu oğlu için Filipinli bir bakıcı ile anlaşmıştı. Tatlıtuğ şimdi de Türk bir bebek hemşiresi ile anlaştı.

Kurt Efe için kesenin ağzını açtıkça açtı! Kıvanç Tatlıtuğ önce bakıcı tuttu şimdi de hemşire

2016'da nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer geçtiğimiz aylarda oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına almışlardı. İlk kez baba olan ünlü oyuncu oğlu için kesenin ağzını açıp 25 bin TL ücret ödeyerek Filipinli bir bakıcı tutmuştu. Tatlıtuğ şimdi de bebek hemşiresi tuttu. Hemşire için ödenen fiyat ise dudak uçuklattı.

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Kurt Efe için kesenin ağzını açtıkça açtı! Kıvanç Tatlıtuğ önce bakıcı tuttu şimdi de hemşire

Televizyon dünyasının gözde oyuncularından Kıvanç Tatlıtuğ 2016'da uzun süredir aşk yaşadığı stil danışmanı Başak Dizer'le dünyaevine girmişti.

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Kurt Efe için kesenin ağzını açtıkça açtı! Kıvanç Tatlıtuğ önce bakıcı tuttu şimdi de hemşire

Geçtiğimiz aylarda ilk kez anne baba olmanın sevincini tadan ünlü çift Kurt Efe adını verdikleri oğullarını kucaklarına almışlardı.

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Kurt Efe için kesenin ağzını açtıkça açtı! Kıvanç Tatlıtuğ önce bakıcı tuttu şimdi de hemşire

Son zamanlarda Beren Saat ile tekrardan aynı projede bulunan ve adı gündemlerden düşmeyen Tatlıtuğ tüm kazancını oğlu için harcamaya hazırlandı. 

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