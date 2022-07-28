Kurt Efe için kesenin ağzını açtıkça açtı! Kıvanç Tatlıtuğ önce bakıcı tuttu şimdi de hemşire

2016'da nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer geçtiğimiz aylarda oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına almışlardı. İlk kez baba olan ünlü oyuncu oğlu için kesenin ağzını açıp 25 bin TL ücret ödeyerek Filipinli bir bakıcı tutmuştu. Tatlıtuğ şimdi de bebek hemşiresi tuttu. Hemşire için ödenen fiyat ise dudak uçuklattı.