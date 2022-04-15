Kurt Efe doğdu Kıvanç Tatlıtuğ ağladı! Oğlu eşi Başak Dizer'e benzemiyor Kıvanç'ın kopyası
Kıvanç Tatlıtuğ bugün baba oldu ve oğlu Kurt Efe'yi kucağına aldı. Eşi Başak Dizer Tatlıtuğ hastanede oğlunu dünyaya getirdi. Kıvanç Tatlıtuğ gözyaşlarına boğuldu.
Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile modacı eşi Başak Dizer, 6 yıl önce birlikteliklerini nikah masasına taşımıştı. 2016 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te evlenen Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Tatlıtuğ bugün bebeklerini kucaklarına aldılar. Kıvanç Tatlıtuğ oğluna Kurt Efe ismini verdi.
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Stil danışmanı Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ'un oğulları dünyaya geldi.
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'2. Sayfa'nın haberine göre; doğuma giren oyuncu, gözyaşlarını tutamadı
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Altın saçlı Kurt Efe'nin adeta babasının kopyası olduğu öğrenildi.
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