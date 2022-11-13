Kurt Efe denizle ilk kez tanıştı o anları Başak Dizer paylaştı
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Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, 7 ay önce dünyaya gelen oğulları Kurt Efe'yi ilk kez denizle buluşturdu. Ünlü oyuncunun eşi Başak Dizer, o anları Kurt Efe'nin yüzünü göstermeden paylaştı. Minik Kurt Efe sosyal medyanın bir numaralı gündemi oldu.
39 yaşındaki ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer, Bodrum sezonunu bugün kapattı. Çift, kapanışa özel de 7 aylık oğulları Kurt Efe’yi denize soktu.
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“Kapanış, son, bitti”
Başak Dizer, o anları Instagram hesabından “Kapanış, son, bitti, finito, bye” notuyla paylaştı.
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Şimdiye dek Kurt Efe'nin yüzünü göstermeyen çift yine kural bozmadı. Ancak ünlü çiftin bebeklerinin sarı saçları babası Kıvanç Tatlıtuğ'a benzetildi.
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İşte Başak Dizer'in o paylaşımı...
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