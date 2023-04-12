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Kurt ahıra girdi koyunlara böyle saldırdı kuzuyu alıp kaçma anları güvenlik kamerasında

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Kurt ahıra girdi koyunlara böyle saldırdı kuzuyu alıp kaçma anları güvenlik kamerasında

Bursa'da koyunların bulunduğu ahıra girmeyi başaran kurt, 2 koyunu yaralarken 1 kuzuyu da alarak girdiği yerden çıkarak kaçtı. Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kurt ahıra girdi koyunlara böyle saldırdı kuzuyu alıp kaçma anları güvenlik kamerasında

Olay, Mustafakemalpaşa ilçesi Ayaz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece ilerleyen saatlerde koyunların bulunduğu ahıra, kurt girdi.

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Kurt ahıra girdi koyunlara böyle saldırdı kuzuyu alıp kaçma anları güvenlik kamerasında

Kurt, önüne gelen tüm koyunlara saldırırken bu sırada 2 koyun yaralandı. Bir süre boyunca saldıran kurt, kuzulardan birini alarak girdiği yerden çıkarak uzaklaştı.

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Kurt ahıra girdi koyunlara böyle saldırdı kuzuyu alıp kaçma anları güvenlik kamerasında

Koyun ahırındaki kurt saldırı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Kurt ahıra girdi koyunlara böyle saldırdı kuzuyu alıp kaçma anları güvenlik kamerasında
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