Kurşun dizisinin Tomris'i Begüm Akkaya göğüs dekolteli pozlarıyla mest etti
FOX TV'nin geçtiğimiz hafta final yapan dizisi Kurşun'un yıldızı Begüm Akkaya, göğüs dekolteli pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti.
Engin Altan Düzyatan ve Burçin Terzioğlu'nun başrollerinde olduğu Kurşun dizisi, reyting kurbanı olmuş ve geçtiğimiz hafta final yapmıştı. Dizinin final yapmasının ardından Tomris karakterine haya veren Begüm Akkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.
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Kurşun dizisinde gösterdiği başarılı performansla büyük beğeni toplayan Begüm Akkaya, son paylaşımıyla adeta sosyal medyayı salladı.
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Dumanlı göz makyajıyla dikkat çeken 28 yaşındaki oyuncu, derin göğüs dekolteli siyah bluzuyla büyük beğeni topladı.
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Güzel oyuncunun cesur paylaşımına Cansu Tosun, Şebnem Bozoklu ve Funda Eryiğit gibi isimler de sessiz kalmadı ve bol emojili yorumlar bıraktı.
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