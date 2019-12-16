Kurşun dizisinin Tomris'i Begüm Akkaya göğüs dekolteli pozlarıyla mest etti

Engin Altan Düzyatan ve Burçin Terzioğlu'nun başrollerinde olduğu Kurşun dizisi, reyting kurbanı olmuş ve geçtiğimiz hafta final yapmıştı. Dizinin final yapmasının ardından Tomris karakterine haya veren Begüm Akkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.