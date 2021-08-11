Küresel ısınmanın deniz seviyelerine etkisi! NASA yayımladı: Türkiye nasıl etkilenecek?
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), küresel ısınmanın denizlere etkilerini gösteren yeni bir etkileşimli araç yayımladı. Paylaşımda, Türkiye’den Antalya ile ilgili de senaryo bulunuyor.
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), küresel ısınma nedeniyle dünyadaki deniz seviyelerinin nasıl etkileneceğine dair yeni bir etkileşimli araç geliştirdiğini duyurdu.
Geliştirdiği etkileşimli araç ile önümüzdeki yıllarda dünyanın herhangi bir yerindeki deniz seviyesinin yükselme seviyesini görsellerle anlatan NASA, iyiden kötüye sıralanan altı senaryo ile 2020 ila 2150 yılları arasında deniz seviyelerinin ne kadar yükseleceğini gösteriyor.
Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) altıncı değerlendirme raporunun ilk bölümünün yayınlanmasının ardından duyurulan etkileşimli araçta 1995-2014 yılları arasındaki deniz seviyeleri baz alındı.
Dünyadaki bütün denizlerin gelecek yıllardaki seviyelerini yayımlayan NASA’nın etkileşimli aracında Türkiye’nin turizm şehri Antalya da yer alıyor.