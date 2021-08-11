Küresel ısınmanın deniz seviyelerine etkisi! NASA yayımladı: Türkiye nasıl etkilenecek?

Geliştirdiği etkileşimli araç ile önümüzdeki yıllarda dünyanın herhangi bir yerindeki deniz seviyesinin yükselme seviyesini görsellerle anlatan NASA, iyiden kötüye sıralanan altı senaryo ile 2020 ila 2150 yılları arasında deniz seviyelerinin ne kadar yükseleceğini gösteriyor.