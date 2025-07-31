Küresel altın talebi yüzde 3 arttı, fiyat rekor kırdı! İşte altın zengini ülkeler

Bu artış, önceki çeyreğe göre yüzde 6’lık bir yükselişe işaret etti. Ticaret politikası, jeopolitik riskler ve daha geniş makroekonomik görünüme ilişkin artan yatırımcı endişesi nedeniyle altın fiyatları yeni zirvelere tırmanırken, değer bazında talep yüzde 45 artışla 132 milyar dolara ulaştı.

Altın destekli borsa yatırım fonları (ETF'ler), kurumsal ve yüksek net değere sahip yatırımcıların ilgisinin devam ettiğini yansıtarak üst üste ikinci çeyrekte de güçlü girişler gördü.