Kurbanlıklarla ilgili merak edilenler Nihat Hatipoğlu açıkladı! Kadınlar kurban kesebilir mi bu hayvanlar kurban olmaz
Kurban Bayramı'na saatler kala kurbanlık telaşı sürüyor. Prof. Dr. Nihat Hatioğlu, "Kurban 4. gün kesilebilir mi, taksitle kurban alınır mı, Hangi hayvan kurban olmaz?" gibi merak edilen tüm sorulara cevap verdi.
Kurban Bayramı’na son bir gün kala pazarlarda hareketlilik devam ediyor. Kurbanlıklarla ilgili merak edilenlere Prof. Nihat Hatipoğlu cevap verdi.
Koyun kurbanında yaş aranır mı?
Kurban edilecek koyun ve keçinin 1 yaşını doldurması gerekir. Ancak semiz ve hayli gösterişli olan, 1 yaşını doldurmuş görüntüye sahip bir koyun 6 aylık olsa da kurban edilir.
Kurban edilecek sığır kaç yaşında olmalı?
Kurbanlık sığır ve manda 2 yaşını doldurmuş olmalıdır. Ancak sığırın iki ön dişinin çıkmış olması yeter, devenin de kurban olması için 5 yaşını doldurmuş olma şartı vardır.
Kurban Bayramı'nda yolcu olan -başka şehre giden- kişi kurban kesmeli mi?
Yolcu olan biri isterse kurban kesebilir. Ancak arife günü ikamet ettiği yerden ayrılmış ve Kurban Bayramı'nın 4. gününden sonra ikamet ettiği yere dönüş yapan kişi kurban kesmekle yükümlü değildir.