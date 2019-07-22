Kurbanlık seçecekler dikkat! Hayvanda eğer bunlar varsa kesinlikle almayın
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlık fiyatlarının belli olması pazarları canlandırdı. Ancak uzmanlar, kurbanlık alırken dikkat edilmesi gerekenler konusunda önemli uyarılarda bulundu.
Kurban pazarlarında alıcılarını bekleyen hayvanların sağlıklı olup olmadıkları kimilerinin aklında soru işareti oluştursa da, uzmanlar bu konu hakkında dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı. Veteriner Hekim Prof. Dr. Mustafa Nizamoğlu, alacağınız hayvanın canlı ve parlak yün veya kıllara sahip olması gerektiğini vurgulayarak önemli uyarılarda bulundu.
Mustafa Nizamoğlu, "Hayvanların genel olarak herhangi bir hastalığı taşıdığını düşündürecek belirgin semptomları olmadığına dikkat edilmelidir. Hayvanın dış görünüş olarak sağlıklı görünmesi, bitkin olmaması, canlı ve parlak yün ya da kıllara sahip olmasına bakılmalıdır” diye konuştu.
Hastalık uyarısı: Hayvandan insana bulaşan hastalıklara dikkat çeken Prof. Dr. Nizamoğlu, “Hayvana ait doğal deliklerden (burun, ağız, kulak ) kötü kokulu, farklı renklerde ya da kan gibi akıntıların varlığı çeşitli hastalıkların belirtisi olabilir. Bu nedenle veteriner hekim kontrolünden geçmiş olan kayıtlı hayvanlar satın alınmalıdır. Veteriner hekim muayenesi geçirmemiş kontrolsüz hayvanlardan insanlara bulaşabilecek birçok zoonoz hastalık etkeni bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.
Dini açıdan uygun olmalı: Gıda Hijyeni ve Teknoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Semiha Yalçın ise, hayvanları aldıktan sonra nakil işlemlerinin de önemli olduğunu vurguladı. Dr. Yalçın, dini açıdan uygun hayvanların (gebe, kör olmayan) kurbanlık olarak belirlenebileceğini söyledi.