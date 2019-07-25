Kurbanlık almaya gidenler gözlerine inanamadı tam beş boynuzu bulunuyor

Kurbanlık almaya gidenler gözlerine inanamadı tam beş boynuzu bulunuyor

Kurban Bayramı için hayvan pazarlarındaki kalabalık gün geçtikçe artarken, Bursa'daki pazarda 5 boynuzlu koçu görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Kurbanlık almaya gidenler gözlerine inanamadı tam beş boynuzu bulunuyor - Sayfa 1

Türkiye'nin dört bir yanından hayvan pazarlarına yoğun ilgi gösteriliyor. Kurban Bayramı nedeniyle bütçesine göre hayvan arayışına girenler, pazarları gezdikten sonra uygun kurbanlığını alıyor. Ancak Bursa'da alıcısını bekleyen 5 boynuzlu koç, diğer kurbanların aksine daha fazla ilgi görüyor.

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Kurbanlık almaya gidenler gözlerine inanamadı tam beş boynuzu bulunuyor - Sayfa 2

Sağında 3, solunda 2 boynuzu olan koç için fotoğraf sırası bile oluyor. Koç'un sahibi Doğan Bakırhan ise, çocuklarının koçu satmasını istemediğini belirtti. Bakırhan, koç hakkında şu ifadelere yer verdi:

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Kurbanlık almaya gidenler gözlerine inanamadı tam beş boynuzu bulunuyor - Sayfa 3

Van'dan getirildi: “Biz çocukluğumuzdan beri hayvancılık yapıyoruz. Kars’tan bu hayvanları getirdik. 300 hayvanla buraya geldik. Koyunlarımızın arasında bulunan 5 boynuzlu hayvanı ben özellikle seçtim ve Van’dan aldım."

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Kurbanlık almaya gidenler gözlerine inanamadı tam beş boynuzu bulunuyor - Sayfa 4

Tek farkı bir boynuz: "Bir isim koymadık. Ancak benim oğlum ona 'Arslanım' diye sesleniyor. Biz de öyle hitap ediyoruz. Diğer hayvanlardan tek farkı 5 boynuzunun olması”

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