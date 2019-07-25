Kurbanlık almaya gidenler gözlerine inanamadı tam beş boynuzu bulunuyor
Kurban Bayramı için hayvan pazarlarındaki kalabalık gün geçtikçe artarken, Bursa'daki pazarda 5 boynuzlu koçu görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.
Türkiye'nin dört bir yanından hayvan pazarlarına yoğun ilgi gösteriliyor. Kurban Bayramı nedeniyle bütçesine göre hayvan arayışına girenler, pazarları gezdikten sonra uygun kurbanlığını alıyor. Ancak Bursa'da alıcısını bekleyen 5 boynuzlu koç, diğer kurbanların aksine daha fazla ilgi görüyor.
Sağında 3, solunda 2 boynuzu olan koç için fotoğraf sırası bile oluyor. Koç'un sahibi Doğan Bakırhan ise, çocuklarının koçu satmasını istemediğini belirtti. Bakırhan, koç hakkında şu ifadelere yer verdi:
Van'dan getirildi: “Biz çocukluğumuzdan beri hayvancılık yapıyoruz. Kars’tan bu hayvanları getirdik. 300 hayvanla buraya geldik. Koyunlarımızın arasında bulunan 5 boynuzlu hayvanı ben özellikle seçtim ve Van’dan aldım."
Tek farkı bir boynuz: "Bir isim koymadık. Ancak benim oğlum ona 'Arslanım' diye sesleniyor. Biz de öyle hitap ediyoruz. Diğer hayvanlardan tek farkı 5 boynuzunun olması”