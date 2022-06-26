Kurbanlık almaya gelenler şaşırıyor! İki kız kardeş baba mesleği hayvancılığı devam ettiriyor

"Yaşım artık ilerledi, yorulmaya başladık. Bizde erkek çocuğu yok, kız çocuğumuz var. Onlardan Allah razı olsun, beni hep desteklediler. Ben de elimden geldiği kadar öğrettik hem üniversiteye gidiyor hem de bu mesleği yapmak istiyorlar. Ben de elimden geldiği kadar her konuda onların arkasındayım, destekliyorum. Kızlarımla gurur duyuyorum” dedi.