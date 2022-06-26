Kurbanlık almaya gelenler şaşırıyor! İki kız kardeş baba mesleği hayvancılığı devam ettiriyor
İstanbul Silivri'de biri üniversite öğrencisi biri tarım mezunu olan iki kız kardeş baba meslekleri olan hayvancılığı devam ettiriyorlar. 40 yıldır bu mesleği yaptıklarını belirten baba Dindar Sütçü kızlarına küçüklüklerinden beri bu mesleği öğrettiğini ve kızlarıyla gurur duyduğunu, hep yanlarında olduğunu söyledi.
İstanbul Silivri'de baba mesleği hayvancılığa devam eden biri üniversite öğrencisi, diğeri tarım lisesi mezunu iki kız kardeş, Kurban Bayramı öncesi kurbanlık almaya gelenlerle pazarlık yapıp el sıkışıyor görenleri şaşırtan iki kardeş traktör sürmedi, saman atmayı ve hayvan bakmayı küçüklüklerinden beridir biliyorlar.
Silivri’nin Kurfallı Mahallesi'nde yaşayan üniversite öğrencisi İpek Sütçü (21) ile tarım lisesi mezunu olan kız kardeşi Dilara Sütçü (18), tüm ağır şartlara rağmen baba mesleği hayvancılığı sürdürüyor. Hayvancılığın her kademesini büyük bir keyifle yaptıklarını söyleyen Sütçü kardeşler, traktör kullanıp, kurbanlık almaya gelen müşterilerle el sıkışarak pazarlık yapıyor.
Küçük yaşta traktör ve kamyon kullanmayı öğrendiklerini belirten kardeşler, 100'e yakın büyükbaş hayvanın bakımını yapıp, kurbanlıkların satışında pazarlık ediyor.
Erkek çocuğunun olmaması sebebiyle 40 yıldır yaptığı hayvancılığı artık kızlarına devrettiğini belirten Dindar Sütçü, “Hayvancılık baba mesleğimiz, yaklaşık 40 yıldır yapıyoruz. 20 senedir de kurbancılık yapıyoruz."
"Yaşım artık ilerledi, yorulmaya başladık. Bizde erkek çocuğu yok, kız çocuğumuz var. Onlardan Allah razı olsun, beni hep desteklediler. Ben de elimden geldiği kadar öğrettik hem üniversiteye gidiyor hem de bu mesleği yapmak istiyorlar. Ben de elimden geldiği kadar her konuda onların arkasındayım, destekliyorum. Kızlarımla gurur duyuyorum” dedi.