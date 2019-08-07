Kurbana sayılı günler kala! 1 buçuk tonluk boğa Süleymanpaşa'nın fiyatı lüks bir araba ediyor

Kurbana sayılı günler kala! 1 buçuk tonluk boğa Süleymanpaşa'nın fiyatı lüks bir araba ediyor

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki kurban satış pazarının gözdesi tam 1 buçuk tonluk Süleymanpaşa adlı kurbanlık boğa görenleri şaşkına çeviriyor.

Kurbana sayılı günler kala! 1 buçuk tonluk boğa Süleymanpaşa'nın fiyatı lüks bir araba ediyor - Sayfa 1

Kurbanlık Bayramına sayılı günler kala kurbanlıklar pazarlardaki yerlerini almaya başladı. Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesine bağlı Karadeniz Mahallesinde açılan Kurbanlık Hayvan Satış pazarında yoğunluklar oluşmaya başladı.

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Kurbana sayılı günler kala! 1 buçuk tonluk boğa Süleymanpaşa'nın fiyatı lüks bir araba ediyor - Sayfa 2

Fiyatı 30 bin TL

Pazar alanına getirilen kurbanlıklardan Süleymanpaşa adlı dev kurbanlık boğa pazarın en gözdesi olma konusunda tüm ilgiyi üzerine çekmiş durumda. Görünümüyle hayretlere düşüren boğa için sahibi 30 bin TL istiyor. 

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Kurbana sayılı günler kala! 1 buçuk tonluk boğa Süleymanpaşa'nın fiyatı lüks bir araba ediyor - Sayfa 3

"2 buçuk senedir besliyoruz"
Boğanın sahibi Kasap Tamer Ülkü, gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları konuştu: Boğamızı 2 buçuk senedir besliyoruz. Pazara getirdik hayırlı kısmetlerini arıyoruz.

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Kurbana sayılı günler kala! 1 buçuk tonluk boğa Süleymanpaşa'nın fiyatı lüks bir araba ediyor - Sayfa 4

Tam bir buçuk ton çekiyor

Canlı kilosu bir buçuk ton. En iyisi bu canlı ağırlık olarak en iyisi bu. Satışlarımız devam ediyor. 

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