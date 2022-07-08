Kurban keserken okunacak dualar hangisi Arapça okunuşu kurban keserken okunan zikirler

Kurban kesilirken yapılması gerekenler: Kurban kesilirken bazı hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu hususlar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından şu şekilde açıklanmıştır;a) Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.