Kurban kesecekler dikkat! İşte 10 soruda kurban ibadetiyle ilgili doğru bilinen yanlışlar
Kurban Bayramı öncesi çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Kurbanlıkların haziran itibarıyla getirilmesi beklenirken, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu kurban ibadetiyle ilgili doğru bilinen bazı yanlışları açıkladı.
Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü başlayacak. Müslümanların Allah'ın rızasını kazanmak için ibadet amacıyla belirli şartları taşıyan hayvanları usulüne uygun kesme süreci 4 günlük Kurban Bayramı süresince gerçekleştirilecek.
AA muhabiri, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulundan aldığı bilgilerle kurban ibadetiyle ilgili doğru bilinen bazı yanlışları 10 soruda derledi.
1 - Kesim gerçekleşmeksizin yalnızca bağışta bulunmak veya sadaka vermek kurban ibadeti yerine geçer mi?
Kurban ibadetinin yerine getirilmesi için gerekli şartları taşıyan bir hayvanın usulüne uygun olarak kesilmesi şarttır. Kesim gerçekleşmeksizin yalnızca bağışta bulunmak veya sadaka vermek kurban ibadeti yerine geçmez. Bu bağlamda "Kesimsiz kurban bağışı" adı altında yapılan bağışların hiçbir dini dayanağı bulunmamakta olup söz konusu bağışlar kurban sayılmaz.
2 - Bir kurban hissesine birden fazla kişi ortak olabilir mi?
Bir kurban hissesi yalnızca bir kişi içindir. İmkanı olmayan birden fazla kişinin, tek kişilik bir hisseye ortak olabileceği anlayışı dinen doğru değildir. Aynı hisseye birden fazla kişinin ortak olması halinde kurban ibadeti yerine getirilmiş olmaz. Bu bağlamda vekaletle kurban kesen kuruluşlar kendi adlarına değil, sadece vekalet veren kimseler adına kurban kesebilirler.